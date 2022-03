Frühlings-Pause! Es wird wieder kalt in NRW

Am Donnerstagvormittag kommt von den Niederlanden und dem Münsterland her erneut Regen und Schneeregen auf. Am Nachmittag ist es verbreitet regnerisch, teils fällt bis in tiefere Lagen Schneeregen. Und das alles bei weniger frühlingshaften 4 bis 7 Grad, im Bergland nur 1 bis 3 Grad. Auch der Start in den April ab Freitagnacht wird kühl, windig und wechselhaft - mit Schneeregen, Schnee und Straßenglätte.

Winterdienst bereitet sich noch einmal vor

Das ist auch der Grund, weshalb beim Streudienst in Bedburg-Hau im Kreis Kleve nun wieder Betriebsamkeit herrscht. Die Fahrzeuge werden noch einmal mit Salz beladen - obwohl jetzt eigentlich die Winterdienst-Saison enden würde. " Der Deutsche Wetterdienst hat uns stark fallende Temperaturen vorhergesagt und da wollen wir natürlich zum Ende der Saison nicht aufs Spiel setzen, womöglich nicht gegen Glätte gewappnet zu sein ", sagt Stefan Diesen vom Kreis Kleve.

