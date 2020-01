Wetter in NRW auf Achterbahn-Fahrt

Das Wetter in NRW fährt Achterbahn: Sturmböen und Glätte mit Temperaturen im niedrigen einstelligen Bereich zu Wochenbeginn, wenige Tage später sieht alles ganz anders aus: Das Barometer steigt und steigt. Am Freitag (31.01.2020) und Samstag (01.02.2020) sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sogar milde 14 Grad möglich, im Bergland um die 9 Grad.

Auch wenn schon, so wie in einem Park in Düsseldorf, im sonst eigentlich bitterkalten Januar die ersten Krokusse blühen: Von einem angenehmen Frühlingswetter mit Sonnenschein pur kann trotz der milden Temperaturen keine Rede sein.