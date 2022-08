Wetter-Aussicht für NRW: Immer noch zu trocken, aber nicht mehr so heiß

Es hat sich abgekühlt in NRW . Aber auch wenn am Sonntag und in den nächsten Tagen mancherorts die Wolken verschwinden, wird es nicht mehr so heiß wie in den vergangenen Wochen. Viel Regen ist allerdings auch nicht zu erwarten, so die Wetter-Prognose. Die Dürre hält also an.

Starkregen brachte den Böden nicht viel

An der anhaltenden Trockenheit ändern auch die Gewitter mit Starkregen nichts, die am Freitag im Siegerland und in Ostwestfalen-Lippe zum Teil für 50 Liter pro Quadratmeter sorgten. Mengenmäßg sei zwar viel runtergekommen, so die WDR-Wetterredaktion. Die Böden seien aber so trocken, dass sie schnell kaum Wasser aufnehmen könnten.