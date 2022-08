Es wird sonnig in NRW - und wieder heißer

Am Dienstag wird es wieder richtig sonnig in NRW - auch wenn zwischendurch auch mal einige dichtere Schleierwolken am Himmel zu sehen sind. Bis zum späten Nachmittag klettern die Temperaturen auf 27 Grad im Teutoburger Wald, auf 29 Grad im Ruhrgebiet und auf bis zu heißen 31 Grad den Rhein entlang zwischen Köln und Bad Honnef.

In der Nacht auf Mittwoch tauchen nur wenige Wolken auf, meist ist es sternenklar und trocken. Die Temperaturen fallen bis auf 20 und 18 Grad in den Städten an Rhein und Ruhr sowie 16 bis 11 Grad in höheren Lagen.