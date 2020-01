Böen und Regen: Erstes Wochenende 2020 wird durchwachsen

Schauer, Böen und ein wenig Sonne: Das Wetter am erste Wochenende (04./05.01.2020) im neuen Jahr wird in NRW durchwachsen.

Tagsüber bewegen sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes die Temperaturen zwischen zwei und acht Grad. In der Nacht sinken sie auf minus ein bis vier plus Grad. Besonders in den Bergregionen könne es auch schneien und erneut glatt werden, hieß es.

Wind schwächt sich am Sonntag wohl ab

Auch am ersten Sonntag des neuen Jahres müssen sich die Menschen im Land mit nur wenig Wintersonne begnügen. Bei dichten Wolken bleibt es meist trocken. Der Wind wird wohl wesentlich schwächer als zuvor.