Badewetter am Wochenende

Pünktlich zum meteorologischen Sommeranfang am Samstag (01.06.2019) gibt es Freibadwetter: Bei viel Sonne bleibt es trocken und die Temperaturen steigen bis 28 Grad.

"Am Sonntag ist dann der erste richtig heiße Tag dieses Jahres" , sagte WDR -Meteorologe Oliver Klein am Mittwoch (29.05.2019). "Entlang des Rheins werden 30 Grad erreicht. Allerdings steige vor allem in der Eifel sowie im Sieger- und Sauerland gegen Abend die Schauer- und Gewitterneigung."

Schwül und gewittrig

In der nächsten Woche hält sich laut Wetterexperte Klein das hohe Temperaturniveau. Es bleibe aber schwül und gewittrig.