Der Frühling bleibt warm und schwül

Die schwülwarme Wetterlage in NRW bleibt noch einige Tage bestehen. " Es wird sehr schweißtreibend ", kündigt WDR -Wetterexperte Stefan Laps am Sonntag (27.05.2018) an. Am letzten Tag des sommerlichen Wochenendes steigen die Temperaturen am Nachmittag auf Werte bis zu 30 Grad.

Am wärmsten soll es im Münsterland, Teilen des Ruhrgebiets sowie der Rheinschiene zwischen Duisburg bis Bonn werden. Im Bergland bleibt es hingegen bei Werten um die 25 Grad.