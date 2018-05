Nach dem kühlen Start in den Mai wird es am Freitag (04.05.2018) wieder sommerlich. " Bis auf ein paar Schönwetterwolken bleibt der Himmel über NRW überall blau ", sagt WDR -Wetterexperte Stefan Laps.

Im Rheinland sind bis zu 22 Grad möglich, in Ostwestfalen immerhin noch 18. In der Eifel und im Sauerland gibt es mit Höchsttemperaturen von 13 bis 17 Grad noch Luft nach oben.

Sonntag bis 28 Grad möglich

" Das ganze Wochenende wird sommerlich ", sagt Laps, " die Temperaturen steigen jeden Tag ein bisschen mehr ". Am Samstag liegen die Werte an Rhein und Ruhr zwischen 22 und 25 Grad, zwischen Ems und Weser gibt es 18 bis 21 Grad. Am Sonntag sind bis zu 28 Grad möglich. " Jeden Tag am Wochenende kann man mit 15 Sonnenstunden rechnen. Mehr ist astronomisch nicht drin. "

Auch in der neuen Woche geht die Schönwetterphase weiter. Am Montag und Dienstag könnte am Rhein sogar erneut die 30-Grad-Marke geknackt werden.