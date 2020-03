Die Sonne lockt am Samstag - aber Achtung: Kontaktverbot wird verstärkt kontrolliert

Corona-Pandemie hin, Corona-Pandemie her: Das sonnige Wetter wird auch am Samstag (28.03.2020) wieder zahlreiche Menschen vor die Haustür locken. Zumal es auch noch frühlingshaft-mild sein wird: Temperaturen von bis zu 16 Grad werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Essen in Teilen von NRW erwartet. Also nichts wie raus: Frische Luft schnappen, die Sonne genießen und sich am ersten Blütenzauber der Bäume erfreuen.

Alles so wie immer an einem Samstag? Nicht wirklich in diesen Krisenzeiten. Strafencafés: geschlossen: Eisdielen: geschlossen. Biergärten: geschlossen. Seit vergangenen Montag gilt ein Kontaktverbot, nach dem sich nicht mehr als zwei Personen im öffentlichen Raum versammeln dürfen. Ausgenommen davon sind Familien sowie in einem Haushalt lebende Personen. Sich mal eben mit ein paar Freunden treffen, ist untersagt - um so die Ausbreitung des Virus zu stoppen.