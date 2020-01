Warum der Winter so warm ist und welche Folgen das hat

"Auf dem Kahlen Asten war es heute früh vier Grad wärmer als in Valencia", sagt WDR-Wetterexperte Jürgen Vogt. In ganz NRW gab es in der letzten Nacht keinen Bodenfrost. "Das ist für diese Jahreszeit absolut unüblich."

Warum ist es so warm?

Mehrere Tiefs sind vom Nordatlantik aus Richtung Skandinavien gezogen. An ihrem südlichen Rand haben sie dabei milde Meeresluft in unsere Breitengrade gelenkt, die nun für so milde Temperaturen sorgt.

Klimaforscher gehen davon aus, dass sich wetterbestimmende Tiefs mittlerweile langsamer bewegen, als früher. Der Jetstream - Luftströmungen in rund 10.000 Metern Höhe - werde träger. Dadurch halten sich warme Wetterlagen länger, so Vogt. Zwar können Meteorologen seriös höchsten 14 Tage vorausblicken, dennoch könne man sagen: "Ein richtiger Winter ist nicht in Sicht".

Welche Folgen hat die derzeitige Wärme?

Pflanzen und Tiere reagieren derzeit auf die ungewöhnliche Wärme, sagt Birgit Königs vom NABU NRW : Hasel und Erle blühen bereits - Wochen zu früh. Viele Sträucher schlagen aus. Frühblüher wie Schneeglöckchen und Narzissen wachsen kräftig und die Singvögel, die wegen der Wärme hiergeblieben sind, trällern bereits ihre Reviergesänge. "Sie sind jetzt im Vorteil, weil sie sich die besten Reviere sichern können", so Königs.

Riskanter sieht es für Kröten oder Molche aus: Auch sie kommen bei zehn Grad aus ihren Winterverstecken. "Wenn es dann doch nochmal friert, sehen sie alt aus." Igel oder andere Säugetiere, die sich Fett für einen langen Winterschlaf angefressen hatten, wachen jetzt ebenfalls auf. Sollten auch sie demnächst zurück in ihr Winterquartier müssen, wird dieses häufige Umsteuern des Stoffwechsels zu viel Energie verbrauchen. Die Tiere könnten dann verhungern.

Bei den Insekten sind jetzt vor allem die Schmetterlinge in Gefahr. Auch sie erwachen verfrüht - finden dann aber nicht den dringend benötigten Nektar, denn es gibt noch keine passenden Blüten. "Schmetterlinge werden dann verhungern."

Normalerweise, sagt Königs, könne die Natur einmalig mit solchen ungewöhnlichen Wetterlagen gut umgehen. "Da das aber jetzt schon der zweite oder dritte milde Winter in Folge ist, wird es für einige Arten eng."