Wetter an Karneval: Regen und Wind

Wer am Sonntag draußen Karneval feiern möchte, sollte sich warm und wasserdicht anziehen. "Das Wetter wird ein schlechter Zugbegleiter", sagt WDR-Meteorologe Jürgen Vogt, "Dauerregen wird sich über ganz NRW legen"

Regen und Wind

Zum Regen wird sich auch Wind gesellen. "Verbreitet gibt es Windböen bis 85 km/h, teils bis 100 km/h eine genaue Vorhersage wann der Wind wo wie stark bläst, ist noch nicht möglich" so der Meteorologe, am Rhein sei man zwar im Windschatten, so der Meteorologe " bis zu 70 km/h kann es aber auch dort blasen".

Besserung an Rosenmontag

Ob und in welcher Form Karnevals-Umzüge stattfinden, hängt auch vom Wetter ab. Ist der Wind zu stark, werden zum Beispiel hohe Aufbauten und Schilder aus den Zügen entfernt, in der Vergangenheit duften teils auch keine Pferde mehr mitlaufen.

In der Nacht zu Rosenmontag lassen Wind und Regen nach. Es gibt warmes, wechselhaftes Wetter mit Temperaturen bis 14 Grad.