"Das erste Mal in diesem Winter sorgt Luft aus Russland für eine Kältewelle in NRW", sagte Rainer Buchhop vom WDR-Wetterstudio am Mittwoch (21.02.2018). "Eine Hochdruck-Brücke mit den drei Zentren 'Enric', 'Fritz' und 'Gerd' sorgt bis in den März hinein für spürbare Kälte."