Kälterekord in NRW: So eisig war noch nie ein April

Ganz unterschiedlich waren die Temperaturen in der Nacht zum Sonntag. Während es in den Innenstädten zwischen Köln und Bonn meist frostfrei blieb, konnte sich die Luft bei klarem Himmel in ländlichen Lagen besonders stark abkühlen. In der verschneiten Landschaft sank die Temperatur in Bad Berleburg-Hemschlar bis auf minus 12,7 Grad ab - ein neuer Kälterekord im April für NRW. Noch nie wurden dort in einem April so tiefe Temperaturen gemessen.

Die kältesten Werte zuvor in einem April in NRW waren minus 11,5 Grad Celsius am 12. April 1986 in Kall-Sistig und jeweils minus 11,3 am Kahlen Asten sowie in Rötgen.

Sonne zeigt sich hin und wieder

Am heutigen Sonntag wird es nach der frostigen Nacht wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Dazu ziehen aus Niedersachsen erst nur einzelne, nachmittags ein paar mehr Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauer auf.

Mit der neuen Woche kommt Regen

Der Höhepunkt der Kältewelle ist damit aber erreicht. Die Nacht zum Montag wird nicht mehr so eisig, im nördlichen Westfalen und im Ruhrgebiet bleibt sie schon meist frostfrei, zwischen der Eifel und Südwestfalen gibt es noch leichten Frost bis -5 Grad in den Sauerlandtälern.

In der kommenden Woche erwartet uns dann zeitweise stürmisches und sehr regenreiches Tiefdruckwetter. Dabei wird es deutlich milder mit frostfreien Nächten und tagsüber bis zu 13 Grad.