Kurz nach Weihnachten meldet sich der Winter in NRW zurück. Nachdem die Temperaturen bereits am Donnerstag (26.12.2019) nur noch im einstelligen Bereich lagen, soll es in den kommenden Tagen winterlich schön werden. Laut WDR -Wetterexperte Dennis Dalter fällt dann zwar kein Schnee, dafür kommt die Sonne häufiger einmal heraus.

" Am Freitag liegen die Temperaturen im Großteil Nordrhein-Westfalens nur noch bei drei bis vier Grad ", so der Meteorologe. Nur im Rheinland, in der Eifel und Kölner Bucht klettere das Quecksilber noch einmal bis zur Sieben-Grad-Marke und es falle noch etwas Regen, bevor es auch hier am Samstag kälter und trocken werde.

Polarluft bringt Winterwetter

Die Betreiber der Skigebiete wollen die Pisten künstlich beschneien.

Grund für die Abkühlung ist ein Wind aus Nord-Ost, der kalte Polarluft aus Skandinavien zu uns bringt. Dadurch können die Temperaturen am Wochenende laut Dalter auf null bis vier Grad fallen.



Das machen sich auch die Betreiber der Skigebiete im Sauerland zunutze. Sie wollen am Wochenende weitere Pisten künstlich beschneien lassen. Im Skiliftkarussel Winterberg waren am Donnerstag bereits zwei Sessellifte in Betrieb.

3,2 Grad über dem Dezember-Durchschnitt

"Leider ist es bereits ab Montag vorbei mit dem Wetter, das für Dezember angebracht wäre", sagt Meteorologe Dalter. Dann soll es wieder Temperaturen von bis zu neun Grad geben.