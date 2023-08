Wetter in NRW: Schwül-warm und nass, ab Samstag wird es unbeständig

Abends im Freien grillen? Oder noch spät gemütllich im Straßencafé sitzen? Das ist ab Donnerstag nicht unbedingt eine gute Idee. Zwar startet der Tag in NRW vielfach sonnig oder leicht bewölkt und trocken, wie Marcel Kleer von der WDR -Wetterredaktion sagt. Doch zum Mittag werden die Quellwolken zahlreicher.

Ab dem Nachmittag ziehen dann von Belgien und den Niederlanden her dichte Wolken auf. Sie können Schauer oder Gewitter bringen, die örtlich womöglich kräftiger ausfallen. " Unwetter zeichnen sich aber zunächst nicht ab ", so Kleer. In einigen Regionen von NRW kann es auch trocken bleiben. Die Luft erwärmt sich zuvor auf 27 bis 31 Grad - es wird schwül-warm.

Kühlere Temperaturen am Samstag

Am Freitag sind teils ergiebige und gewittrige Regenfälle möglich, die Sonne lugt nur noch dann und wann hinter den Wolken hervor. Das schwül-warme Wetter mit 24 bis 28 Grad setzt sich fort. Am Samstag wird es mit 19 bis 22 Grad deutlich kühler als zuletzt. Dazu gibt es einen Wechsel zwischen einzelnen Schauern oder Gewittern und Sonnenschein. An diesem Wetter ändert sich nach aktuellen Vorhersagen am Sonntag nicht viel.