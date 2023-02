Nicht nur Karneval ist vorbei, auch die vielerorts in NRW milden Temperaturen. In der Nacht auf Freitag kühlt es sich auf fünf Grad, in einigen Innenstädten entlang des Rheins auf bis minus ein Grad in Hochtälern des Sauerlandes, ab.

Grau in grau präsentiert sich dann der Himmel am Freitagmorgen. Zunächst ist es trocken. Das ändert sich am Vormittag, wenn von Niedersachsen her Regen und Schneeregen, ab 400 Meter Schnee in das nördliche Westfalen ziehen. Am Mittag und Nachmittag verlagern sich die Niederschläge in die südlichen Landesteile, dabei fällt vor allem im Bergland Schnee, in den Niederungen meist Regen. Die Temperaturen steigen auf ein Grad im Rothaargebirge bis sieben Grad am Niederrhein.

Am Samstag kann es in NRW im Bergland glatt werden