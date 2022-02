Sturm und Regen in NRW am Sonntag

Stürmische Böen und anhaltender Regen - in weiten Teilen von NRW wird es am Sonntag im Freien alles andere als gemütlich. Machte das Wetter am Samstag noch Lust auf Spaziergänge und Jogging-Runden, sieht es einen Tag später anders aus.

Die WDR -Wetterredaktion rechnet mit Regenmengen von verbreitet mehr als 40, in Spitzen an die 60 Liter pro Quadratmeter. Durch die teils großen Regenmengen könnten am Sonntag im Laufe des Tages die Pegel einiger Bäche ansteigen und über die Ufer treten - vor allem im Sauerland und im Bergischen Land. In Solingen etwa werden Vorsichtsmaßnahmen getroffen, Behörden warnen vor möglichen Überflutungen.

Weitaus mehr Regen als im Februar üblich

Die berechneten örtlichen maximalen Regenmengen - bis zu 60 Liter pro Quadratmeter in 24 Stunden - entsprechen nach Angaben von WDR -Meteorologe Jürgen Vogt örtlich begrenzt etwas mehr als Zweidrittel der üblichen Februarmengen.

Verbreitet stürmische Böen, in Kammlagen auch teils schwere Sturmböen könnten schwerpunktmäßig am Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr auftreten, so Vogt. Es besteht die Gefahr, dass morsche Bäume umkippen.

Ab Sonntagabend lassen Regen und Wind nach

Am Sonntag wird das Regenband - ausgehend vom Münsterland - am späten Nachmittag und Abend langsam nach Rheinland-Pfalz abziehen. Im Märkischen Kreis, Kreis Siegen-Wittgenstein sowie im Kreis Lippe werden innerhalb von 24 Stunden bis Sonntagabend (19 Uhr) 60 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet. Gleiches gilt für den Westen des Kreises Euskirchen sowie dem Süden der Städteregion Aachen. Für den Oberbergischen Kreis prognostiziert die WDR-Wetterredaktion 40 Liter Regen pro Quadratmeter.

Am Montag lassen Regen wie Wind in NRW voraussichtlich nach. Und es wird mild: 13 Grad sind in Teilen des Landes durchaus möglich.