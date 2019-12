Schnee, Schauer, Wind: In NRW wird es winterlich

Schnee, Schneeregen und starker Wind - in NRW wird es zum Wochenausklang teils ausgesprochen ungemütlich. In der Nacht zum Freitag (13.12.2019) kann es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes im Bergland bei Temperaturen von minus zwei Grad zu leichtem Frost und damit zu Straßenglätte kommen. Damit müsse auch im Flachland gerechnet werden.

In den frühen Morgenstunden häufe sich der Niederschlag mit Schnee und Schneeregen teils kräftig. Auch stürmische Böen mit bis zu 70 Stundenkilometer seien wahrscheinlich. Tagsüber nehme der starke Wind nach einer kurzen Verschnaufpause in Teilen des Landes wieder an Fahrt auf.

Auch in der Nacht auf Samstag teils stark böiger Wind

Im Tagesverlauf steigt laut Wetterdienst die Schneefallgrenze an. Die Temperaturen klettern auf vier bis sieben Grad, im Bergland ein bis drei Grad. Auch in der Nacht auf Samstag ist teils stark böiger Wind wahrscheinlich.