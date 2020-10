Wetter in NRW - Wo bitte bleibt der goldene Oktober?

Der goldene Oktober lässt weiter auf sich warten. Zwar erreichen in NRW in den nächsten Tagen die Temperaturen vielerorts zweistellige Werte und knacken sogar die 20-Grad-Marke. Doch die Sonne lugt nur dann und wann hinter den Wolken hervor. Es regnet, es ist windig - also alles andere als gemütliches Herbstwetter.

Den WDR -Wetterexperten zufolge wird in es NRW am Dienstag teils bis zu 18 Grad warm. Erst zeige sich das Wetter aufgelockert. Dann ziehe es sich rasch zu. Nachfolgend könne es zeitweise Regen geben. Dazu wehe ein böiger Südwind.

Bis zu 21 Grad am Mittwoch

Am Mittwoch zunächst Regen, Regen und nochmals Regen. Erst am Nachmittag werde das Wetter etwas freundlicher. Es komme zu stürmischen Böen. Dabei werde es " sehr mild mit 17 bis 21 Grad ", hieß es.