Nasses Herbstlaub statt goldener Sonne - so wird das Wetter in NRW

Nicht ohne meinen Schirm: Wer am Wochenende vor die Haustür tritt, sollte mit diesem Stück gewappnet sein. Vor allem am Samstagnachmittag und -abend muss nach Angaben der WDR -Wetterexperten mit teils länger anhaltendem Regen gerechnet werden.

Dabei ist es draußen eher kühl. Die Temperaturen liegen teils im einstelligen Bereich. In Lüdenscheid (Märkischer Kreis) etwa wurden am Samstagvormitttag acht Grad gemessen, in Aachen neun, in Essen zehn und in Bald Salzuflen (Kreis Lippe) elf Grad. In Teilen von NRW können Tageshöchstwerte von 15 Grad erreicht werden.

Ein Sonntag weitestgehend ohne Sonne

Auch am Sonntag ändert sich an der Wetterlage nicht viel: Viele Wolken, die Sonne lässt sich nur gelegentlich blicken. Örtlich sind immer wieder Schauern möglich. Die Tageshöchstwerte liegen bei 14 bis 18 Grad.