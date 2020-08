Schweiß, lass nach! - Pralle Hitze und kräftige Gewitter im Wechsel

Es bleibt heiß in NRW . Tagsüber ist nach Angaben der WDR -Wetterexperten mit Temperaturen um die 30 Grad zu rechnen. Die schweißtreibenden Temperaturen werden in Teilen des Landes schon am frühen Mittwochabend von Schauern oder Gewittern abgelöst - örtlich mit Starkregen und stürmischen Böen, die erst nach Mitternacht abklingen.

Auch bei Gewitter wird es nicht wirklich kühl

Im Zuge der Gewitter wird es zwar kühler, aber in Ballungszentren ist es immer noch bis zu 23 Grad warm, im ländlichen Raum bis zu 20 Grad.

Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Schauer oder Gewitter weiter ab. In Teilen von NRW kann es auch wieder zu Unwettern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen. In sonnigen Momenten wird es bis zu 34 Grad warm, bei kräftigen Gewittern 22 Grad.

Am Freitag schwüles Wetter