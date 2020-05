Kommt der nächste Hitzesommer?

Schon die vergangenen beiden Sommer sorgten für Rekorde: 2018 lag die Durchschnittstemperatur bei 19,3 Grad, 2019 bei 19,2 Grad. Das waren die zweit- und dritthöchsten Werte seit Beginn der Aufzeichnungen. Ein Szenario, das auch dieses Jahr denkbar ist.

Die Weltwetterorganisation (WMO) warnt vor einem Hitzesommer in der nördlichen Hemisphäre, der Rekorde brechen könnte. Schon in den Anfangsmonaten des Jahres deute alles darauf hin, dass 2020 eines der heißesten Jahre seit Beginn der Messungen werde.

Niederschläge im Mai deutlich unterdurchschnittlich

Bauern in NRW klagen bereits jetzt über das viel zu trockene und warme Wetter. In manchen Regionen am Niederrhein hat es seit Anfang April extrem wenig geregnet. Einige Landwirte mussten dort sogar ihr Getreide bewässern. Auch im westfälischen Werne gehen Getreidebauern von 30 Prozent weniger Erträgen aus.

Zahlen des Deutschen Wetterdienstes belegen, dass bis Mittwoch (27.05.2020) in Wetterstationen in Düsseldorf und Köln-Bonn nur 15 bzw. 17 Prozent der Niederschläge gefallen sind, die durchschnittlich im Monat Mai verzeichnet werden.