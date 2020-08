Erste Gewitter nach dem heißesten Tag des Jahres

Schwüle Tage erwartet

Die gute Nachricht für alle Menschen, die mit solchen Temperaturen nicht so gut zurecht kommen: Heißer wird es erst einmal nicht mehr. Die möglichen Gewitter am Sonntag werden etwas abkühlen. Und da sich in den kommenden Tagen durch die zunehmende Feuchtigkeit auch immer wieder Quellwolken bilden und es auch zu weiteren Hitzegewittern kommen kann, stehen nach Informationen der WDR -Wetterredaktion nicht mehr so viele Sonnenstunden ins Haus. Dafür wird es allerdings schwüler.