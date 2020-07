Hochsommer für einen Tag: 36 Grad am Freitag

Ein Hoch über Mitteleuropa beschert NRW am Freitag (31.07.2020) den vorerst heißesten Tag des Jahres. Heiße, subtropische Luft strömt ins Land. Mit Temperaturen von bis zu 36 Grad wird es hochsommerlich.

" Neben der Zülpicher Börde und dem südlichen Niederrhein wird auch Troisdorf einer der Spitzenreiter unter den heißesten Orten sein ", prognostiziert WDR-Wettermann Jürgen Vogt. Sonne satt gibt auch an den Westhängen des Bergischen Landes. Aber auch im Ruhrgebiet sind bis zu 33 Grad drin.

Hochsommer auf dem Kahlen Asten

Selbst auf dem Kahlen Asten, dem zweithöchsten Gipfel des Landes, kommt mit bis zu 27 Grad Hochsommer auf. "Kühler" wird es im Weserbergland und im Teutoburgerwald mit 29 bis 31 Grad. Die gute Nachricht für alle, die mit Hitze nicht so gut zurechtkommen: " Die Luft ist am Freitag noch nicht so schwül ", so Vogt. Das ändert sich allerdings schlagartig, und zwar schon in der Nacht zum Samstag (01.08.2020).

Gewitterweckdienst nach tropischer Nacht

Eine geradezu tropische Nacht erwartet den Westen, mit Tiefsttemperaturen von 20 Grad. Und pünktlich zum Samstagmorgen stehe dann der " Gewitter-Weckdienst " vor der Tür. Landesweit bringen Gewitter und Schauer sehr schwüle Luft ins Land.