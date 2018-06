Unwetterwarnung: Weitere Gewitter über NRW

Überflutungen im Oberbergischen

Im Oberbergischen Kreis war die Feuerwehr im Dauereinsatz. Keller liefen voll, einige Straßen wurden überflutet, Gullydeckel waren hochgekommen, Bäume umgefallen. Der Schwerpunkt lag in Lindlar.

Ein ähnliches Bild herrschte in Solingen und im Rheinisch Bergischen - in Wermelskirchen schlug der Blitz in ein Haus ein, der Dachstuhl brannte aus. Ebenfalls durch einen Blitz geriet in Hellenthal in der Eifel eine Scheune in Brand. In Düsseldorf war der Rheinufertunnel gesperrt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Probleme bei der Bahn

Bei der Deutschen Bahn gab es Probleme im Regionalverkehr: Auf der Siegtal-Strecke sind Bäume in die Oberleitung gestürzt. Wegen eines Blitzeinschlags fährt der RE5 zwischen Koblenz und Wesel nur bis beziehungsweise ab Duisburg. Auch in Blankenberg bei Hennef (Rhein-Sieg-Kreis) war der Bahnverkehr wegen eines Blitzeinschlages beeinträchtigt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Beruhigung am Abend