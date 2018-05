Erst in der Nacht zu Freitag lässt die Gefahr von Gewittern etwas nach. " Es wird ruhiger und bleibt meistens trocken ", sagt der Meteorologe. Am Morgen könne es aber erneut blitzen und donnern, vor allem im südlichen Rheinland.

Die Unwettergefahr in NRW bleibt auch am Freitag bestehen, erst am Samstag soll sich die Wetterlage wieder beruhigen.

Überschwemmungen in Wuppertal und Aachen