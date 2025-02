Temperatur-Wechsel in NRW: Was Wetterfühlige bei Beschwerden tun können

Temperaturen im Minusbereich und kaum darüber. Erst wolkenverhangener Himmel, dann zunehmend Sonne. So zeigte sich das Winter-Wetter in NRW in den vergangenen Tagen. Jetzt tut sich was. Wir befinden uns mitten in einem Wetter-Umschwung. Es ist nicht nur sonniger geworden - nun wird es auch deutlich wärmer.

Nach Tagestemperaturen von minus 2 bis 7 Grad am Mittwoch, klettern sie am Donnerstag noch weiter auf 4 bis 13 Grad, heißt es aus der WDR-Wetterredaktion. Am Freitag liegen sie sogar zwischen 13 und 18 Grad. Allerdings kann es dann auch etwas regnen.