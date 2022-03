Raus ins Freie, Sonne genießen! - Frühlingshoch "Peter" geht am Dienstag allmählich die Puste aus

Sonne satt im März, was für eine Wucht! Der Himmel ist blau, die Luft vielfach lau - und am Wegesrand blühen Narzissen & Co. Wenn das nicht gute Gründe sind, sich ins Freie zu begeben und das Leben zu genießen. Etwa mit Eisessen auf der Café-Terrasse und ausgiebigen Rad- oder Wandertouren durch Wälder, Wiesen und Auen. Noch dazu, wo es in Teilen von NRW am Samstag knapp 20 Grad mild ist.

Doch von Dauer ist diese Schön-Wetter-Periode nicht. Schon am Samstagnachmittag ziehen die ersten dichten Wolken übers Land. " Sie gehören zu einem Tiefausläufer, der aber vorerst keinen Regen bringt ", sagt WDR -Wetterexperte Stefan Laps.

Wolken und teils auch Nebel

Auch am Sonntag reiht sich über weite Teile von NRW Wolke an Wolke. " Morgens kann es an einigen Stellen sogar nebelig sein ", so Laps. Es bleibe trocken - und nachmittags lasse sich sogar vielerorts die Sonne blicken. Die Höchsttemperaturen liegen am Sonntag bei 14 bis 19 Grad.

Video starten, abbrechen mit Escape Vorbereitungen auf die Wasserspaß-Saison Lokalzeit OWL. . 20:48 Min. . Verfügbar bis 01.04.2022. WDR. Von Annika Krooß.

Ähnliche Werte zeigt das Wetter-Barometer auch am Montag an. " Der Tag wird teils grau, teils sonnig ", sagt Laps. Vereinzelt seien auch Schauern möglich. Ab Dienstag aber geht Frühlingshoch "Peter" allmählich die Puste aus. Für Dienstag seien für NRW nur noch 11 bis 16 Grad, am Mittwoch nur noch 8 bis 13 Grad zu erwarten. Die Sonne mache sich zunehmend rarer

Und in der zweiten Wochenhälfte werde es dann wettermäßig teils nass, sprich: Regen fällt. Was für die Natur und nicht zuletzt für die Landwirtschaft eine Wohltat sein dürfte.