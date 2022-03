März-Wetter auf Rekordkurs: Sonne satt und kein Regen in Sicht

Die bisherigen Sonnenscheinstunden summieren sich etwa in Essen-Bredeney auf 152 Stunden. Der Rekord für den Monat März liegt für Essen-Bredeney bei 199,7 und stammt aus dem Jahr 2003.

Sehr warm und sehr trocken

Außerdem wird es in dieser Woche frühlingshaft warm. In Rheinland und Ruhrgebiet sind in den nächsten Tagen Temperaturen bis zu 21 Grad möglich. Einzig am Montagnachmittag können sich regional noch einige Quellwolken mit ganz vereinzelten leichten Schauern bilden. In den meisten Regionen bleibt es aber durchweg trocken. Nachts gehen die Temperaturen auf 4 bis -1 Grad zurück.

Grund für den sonnigen Monat sind starke Hochdruckgebiete, die das Wetter prägen. Diese lenken atlantische Tiefausläufer in großem Bogen um Deutschland herum und sorgen für eine sogenannte "Blockingwetterlage".