Noch ein ganzer Tag für Frühlingsgefühle

Für die dritte Märzdekade seien das schon auffällige Werte, meint Laps - rund 6 bis 9 Grad über dem Durchschnitt. Rekordverdächtig sei die kurze Wärmeperiode aber nicht. " Am 29.03.1968 war es in Köln/Bonn mit 25,3 Grad und in Kleve mit 25,1 Grad schon einmal deutlich wärmer. "

Schlechte Zeiten für Allergiker

Für Menschen mit empfindlicher Haut könne der Freitag sogar mit dem ersten Sonnenbrand des Jahres enden, warnt Laps. Dafür reichten manchmal schon 20 bis 30 Minuten im Freien. Auch für Allergiker, die empfindlich auf Birkenpollen reagieren, könnte der Tag eher unangenehm werden.

Kirschblüte in Bonn

Ab Samstag legt der Frühling eine Pause ein. Nach einem freundlichen Start in den Tag ziehen dichte Wolkenfelder heran. Die Temperaturen fallen auf 13 bis 17 Grad, es bleibt aber meistens trocken. Am Montag melden sich Regen- und Graupelschauer mit stürmischen Böen in NRW zurück.

Veränderungen im Wald

Während sich in den Städten des Landes die Straßencafés füllen, erwacht auch die Natur aus dem Winterschlaf. Die steigenden Temperaturen und die veränderten Lichtverhältnisse lösen in Pflanzen eine ganze Kette von Ereignissen aus: Bäume nehmen wieder Wasser und Nährstoffe aus den Wurzeln auf und verteilen es über ihre Leitungsbahnen bis in ihre Kronen. Bis diese Veränderungen sichtbar werden, kann es aber noch einige Wochen dauern.

Video starten, abbrechen mit Escape Frühlingsanfang – Die Bienen fliegen wieder | Lokalzeit aus Aachen | 20.03.2019 | 02:46 Min. | Verfügbar bis 20.03.2020 | WDR | Von Antje Schmidt

Stand: 22.03.2019, 11:34