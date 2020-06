2020 war das sonnigste Frühjahr in NRW

Auch an anderen Orten am Niederrhein blieb die Niederschlagsmenge bei unter zehn Litern pro Quadratmetern. Den meisten Regen gab es in Beverungen mit rund 45 Litern – aber auch das sind gerade mal zwei Drittel der sonst üblichen Regenmenge. Die Waldbrandgefahr steigt dadurch deutlich an.

Zuviel Wasser aus dem Boden verdunstet

Die Kombination aus vielen Sonnenstunden und wenig Regen ist fatal. Durch das Aufheizen des Bodens verdunstet viel Wasser aus dem Boden, an sonnenreichen Tagen bis zu sechs Liter pro Quadratmeter.

Akut bedroht sind dadurch sogenannte Flachwurzler, also Bäume und andere Pflanzen, die in den oberen Bodenschichten wurzeln. Das betrifft etwa Fichten, die in der Forstwirtschaft aufgrund ihres schnellen Wachstums besonders wichtig sind.

Bauernverband warnt vor irreparablen Schäden

Schon der April war ungewöhnlich trocken, damals hatte der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied gewarnt: "An manchen Standorten haben wir jetzt schon irreparable Schäden, dort wird es zu Ernteeinbußen kommen. Wir hoffen natürlich auf Regen im Mai, damit sich die Pflanzen besser entwickeln können." Eine Hoffnung, die nicht in Erfüllung ging.