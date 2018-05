Kräftiger Bodenfrost vor Eisheiligen

Scheibenkratzen im Mai: An manchen Orten in NRW herrschte am Mittwochmorgen (02.05.2018) Bodenfrost. Besonders betroffen war nach Angaben des WDR -Wetterstudios der Kreis Siegen-Wittgenstein: Mit sechs Grad unter Null war es in Bad Berleburg am kältesten, gefolgt von Siegen mit minus vier Grad.