Keine Entspannung: Ab Dienstag drohen erneut Starkregen und Hochwasser

Kleinere Regenmengen als zuletzt erwartet

Die Regenmengen sollen allerdings weit unter denen der vergangenen Tage liegen. Dennoch sind regional neue Sturzfluten möglich.

Laut der WDR-Wetterexperten bedeutet das für NRW: Großflächige Überflutungen sind nach derzeitigem Stand nicht zu erwarten. Wer aber gerade in einer Straßensenke stehe, für den könne das gefährlich werden.

Feuerwehr-Einsätze im Rheinland

Mehrere Einsätze der Feuerwehr gab es durch den lang anhaltenden Regen zum Beispiel auch in Bonn. Dabei sei am Samstag auch das Stadthaus betroffen gewesen, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. In das Verwaltungsgebäude im Bonner Zentrum sei Regenwasser eingedrungen, das die Einsatzkräfte beseitigten.

Zudem pumpte die Feuerwehr Wasser aus einer unbefahrbar gewordenen Unterführung oder auch aus einer blockierten Tiefgarage.

Im nahegelegenen Königswinter trat der Rhein an einem Fähranleger über die Ufer. Mehrere Kirmes-Schausteller hatten am Samstag beim Strandfest in Mondorf - ebenfalls nahe Bonn - ihre Fahrgeschäfte abbauen oder umstellen müssen. Auch dort schwappten Wellen über den Uferrand.

