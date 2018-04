Das Wetter war in den vergangenen Wochen immer wieder für Überraschungen gut: An einem Tag ein Hauch von Frühling mit lauer Luft und Sonnenschein, am nächsten Wintermantel-Wetter bei stürmischen Böen und Graupelschauern. Und zwischendrin immer wieder ein nächtlicher Temperatursturz und vereiste Autoscheiben.

Es wird deutlich wärmer

Der Frühling setzt sich langsam durch

Ganz so chaotisch bleibt es nicht, das Kälte-Wärme-Karussell verliert an Schwung. Stattdessen wird es landesweit deutlich wärmer: Dienstag und Mittwoch steigen die Temperaturen an, in Bielefeld etwa auf 18 Grad. Donnerstag gibt es einen leichten Knick, aber am Wochenende soll es 20 Grad warm werden.

Immer wieder Regen

Grund für den Anstieg ist eine Warmfront, die sich seit Ostern aus Südwesten nach Nordosten vorschiebt. Die bringt allerdings auch viel Feuchtigkeit mit. Deswegen bleibt es wechselhaft, die Sonne kann sich auch nicht flächendeckend durchsetzen. Stattdessen gibt es immer wieder Schauer.