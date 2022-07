Wetter am Wochenende: Sonnig und trocken

Stand: 23.07.2022, 10:44 Uhr

Das Wetter am Wochenende bleibt angenehm sommerlich: Es wird sonnig und bis auf vereinzelte Schauer trocken. Die Temperaturen steigen am Samstag auf bis zu 27, am Sonntag auf bis zu 32 Grad.