Ungemütlich kann es in NRW am Freitag (03.01.2020) werden. Dann ziehen teils starke Windböen über das Land. Vor allem die Eifel und das Hohe Venn sind betroffen, sagt WDR-Wetterexperte Stefan Laps.

" Das ist aber noch kein Sturm ", erklärt der Meteorologe. Mit einer Windgeschwindigkeit von 40 bis 60 Stundenkilometern müsse man rechnen. "Es wird also ruppiger und der ein oder andere Tannenbaum könnte fliegen gehen. Und auch im Rest des Landes ist kaum die Sonne zu sehen. Aus dichten Wolken fällt immer wieder etwas Regen. Die Temperaturen pendeln sich zwischen 8 und 10 Grad ein.