Am Samstag (20.07.2019) droht Unwettergefahr in NRW. Ab dem Vormittag sind von den Niederlanden und Belgien her schon erste Schauer und Gewitter möglich. " Nach kurzer Pause bilden sich dann vor allem im Laufe des Nachmittags voraussichtlich verbreitet teils kräftige Schauer und Gewitter ", so WDR -Wetterexperte Oliver Klein.

Dabei besteht Unwettergefahr mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen oder Sturmböen von 70 bis 90 Kilometern in der Stunde. In Ausnahmefällen seien auch orkanartige Böen um oder über 100 Stundenkilometern nicht ausgeschlossen.