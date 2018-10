Tod eines Syrers: Schwere Vorwürfe gegen Behörden

Am 6. Juli wird Amad A. an einer Kiesgrube in Geldern von der Polizei festgenommen. Er soll vier Frauen sexuell belästigt haben. Beim Abgleich des Namens in der Datenbank stoßen die Beamten auf einen per Haftbefehl gesuchten Mann aus Mali, der einen ähnlichen Namen als Alias-Identität verwendet hat. Sie halten den Syrer Amad für den Gesuchten aus Mali. Für die Polizisten ist der Fall damit geklärt.