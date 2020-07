Zwölf Corona-Fälle nach Verlobungsfeier in Bielefeld

Auf einer Verlobungsfeier in Bielefeld haben sich zwölf Menschen mit Corona angesteckt. Insgesamt waren 30 Gäste auf der Party. Das bestätigte die Stadt Bielefeld am Dienstag (14.07.2020).

Drittgrößter Corona-Fall in Bielefeld

Es ist einer der größten Fälle in Bielefeld. Im April waren 20 Mitglieder einer Großfamilie erkrankt, 39 weitere infizierte Bielefelder hatten Bezug zur Firma Tönnies. Ob es nach der Verlobungsfeier bei zwölf Infizierten bleibt, ist noch nicht klar, sagt heute Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger dem WDR . Zur Sicherheit müssen alle 30 Gäste der Feier erst einmal zu Hause bleiben.

Auch zu Hause gelten Hygiene- und Abstandsregeln

Er warnt daher davor, Corona auf die leichte Schulter zu nehmen. "Wir müssen weiter wachsam sein und uns an die Abstands- und Hygieneregeln halten" , so Nürnberger. Die Zahl der infizierten Menschen in Bielefeld steigt damit von 44 auf 56 Fälle. In Bielefeld gibt es jetzt Dutzende neue Coronatests und somit viel Stress für Behörden und Labors.

Wer sich nicht an die Hygiene- und Abstandsregeln hält, dem droht auch zu Hause Gefahr. Ab Mittwoch (15.07.2020) sind in NRW wieder größere Feiern erlaubt mit maximal 150 Teilnehmern.