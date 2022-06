Der Fernverkehr zwischen Amsterdam und Berlin wird über Münster umgeleitet. Die Bauarbeiten sollen bis Anfang August dauern. Für die Erneuerung der Gleise investiert die Bahn hier nach eigenen Angaben rund 23 Millionen Euro.

