Schwarzarbeit bei Logistikunternehmen

Die Kontrollen haben in den beiden vergangenen Wochen stattgefunden, um welches Logistikunternehmen es sich handelt, ist nicht bekannt.

Die erste Routinekontrolle des Logistikunternehmens im Münsterland, das mehrere Subunternehmen beschäftigt, hatte es bereits in sich: Beschäftige des Hauptzollamtes Münster trafen neun Menschen bei der Arbeit an, denen eine Erwerbstätigkeit in Deutschland gar nicht gestattet war. Zwei davon hatten überdies gefälschte Ausweisdokumente dabei. Das Brisante dabei: An diesem Tag hatte der Zoll insgesamt 15 Angestellte des Unternehmens und seiner Subunternehmen kontrolliert.

Zoll will Unternehmen weiter kontrollieren

Deshalb wurde an einem anderen Tag nochmals kontrolliert. Diesmal traf der Zoll 10 Menschen ohne Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis an, von ingesamt 45. Erneut zeigten zwei Personen einen gefälschten Ausweis vor. " Insgesamt war damit fast jeder dritte Angestellte in diesem Betrieb und seinen Subunternehmen illegal beschäftigt ", so Verena John, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Münster. " Wir werden deshalb in den kommenden Wochen den Kontrolldruck bei diesem Unternehmen deutlich erhöhen ."

Auch die Bezahlung der illegal Beschäftigten warf Fragen auf: Offenbar wurde in dem Unternehmen nicht der Mindestlohn gezahlt. Einige Angestellten berichteten, noch gar kein Geld bekommen zu haben oder gar nicht zu wissen, wieviel Lohn sie überhaupt erhalten würden.

"Wir erleben leider häufig, dass illegal Beschäftigte von den Unternehmen ausgebeutet werden."

Strafverfahren bereits eingeleitet