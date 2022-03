Jugendliche zocken in Kreuztal für den Spieleratgeber NRW

Alle zwei Wochen freitagnachmittags wird in der Stadtbibliothek Kreuztal gezockt! Heute ist " Unbound – World’s Apart " auf der Playstation 5 an der Reihe. Lukas schnappt sich den Controller und fängt an, die anderen schauen erstmal zu. Zusammen mit Philipp, Gülbahar, Emma und Veronika findet Lukas zuerst raus, was die Aufgabe im Spiel ist.

Beurteilung aus pädagogischer Sicht

Philipp schreibt eine passende Spiele-Beurteilung.

Philipp verfasst den Bericht, während die anderen reihum spielen. Der 16-Jährige wirft zwischendurch immer wieder Fragen in die Runde: " Für welches Alter ist das geeignet? Ist die Steuerung leicht zu bedienen? " Die Ergebnisse der Diskussion tippt er in den Laptop.

Die Gruppe beurteilt anhand pädagogischer Kriterien die Spiele, zum Beispiel hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades, des Suchtfaktors oder der Gewaltdarstellung.

Hilfestellung für Eltern

Heute wird an der Playstation gezockt.

Lukas ist schon ein erfahrener Spieletester. Für ihn ist wichtig, dass die Berichte im Spieleratgeber helfen, die Spiele einzuschätzen, vor allem was die Altersempfehlung angeht. " Da schafft man die Möglichkeit für Eltern sich zu informieren, vor allem, wenn Eltern nicht so viel Ahnung davon haben, dann ist das sehr hilfreich ", erklärt der 16-Jährige.

Bibliothekarin Annamarie Escher-Schenkschuck leitet und berät die Spieletestgruppe. Bei den Testrunden kann sie Medienpädagogik vermitteln und die Jugendlichen lernen Texte schreiben.

Von Jugendlichen für Jugendliche

Die Bewertungen gehen an die Spieleberatung NRW , ein Projekt der Fachstelle für Jugendmedienkultur in NRW , gefördert vom Familienministerium. Zur Belohnung werden für die Spieletester dann Ausflüge wie etwa zur Gamescom nach Köln gesponsert.

Zwei Stunden sind um, der Test ist zu Ende, der Spielbericht geschrieben. Der Spieleberater NRW ist nicht nur für Eltern oder Lehrende, sondern auch gerade für Kinder und Jugendliche interessant. " Für die Beurteilung bringt das natürlich was, weil die Jugendlichen da mit einem ganz anderen Blick dran gehen als Betreuer oder Medienpädagogen ", sagt die Bibliothekarin. Dieses Mal vergeben die Tester für das Spiel vier von fünf möglichen Punkten beim Spielspaß – ein guter Wert.

Externe Links:

Spieleratgeber NRW

Stadtbibliothek Kreuztal

Der WDR berichtet über dieses Thema in der Lokalzeit Südwestfalen im Fernsehen am 11.03.2022 ab 19:30 Uhr.