Endspurt mit Rollator: 97-Jährige will Spendenlauf beenden

Jubel, Applaus und Glückwünsche von der stellvertretenden Landrätin und dem Bürgermeister. Das wird Marietheres Wübken am späten Nachmittag erwarten. Dann wird die 97-Jährige mit ihrem Rollator über die Ziellinie gehen.

Damit hätte sie die 100 Kilometer geschafft, die sie innerhalb eines Monats laufen wollte. Und mit diesem Zieleinlauf beschert sie ihrem Heimatort Nottuln obendrein auch noch das erste Dorffest seit Corona. Denn diesen Spendenlauf wollen alle feiern.

Fast 60.000 Euro Spendengelder

Bundesweit hatte die 97-Jährige Schlagzeilen gemacht. Sie selbst ist davon wohl am meisten überrascht. " Ich musste ja nichts machen. Ich musste nur laufen. " So oder ähnlich hat sich die ehemalige Lehrerin in den vielen Interviews der vergangenen Wochen immer wieder bescheiden geäußert.

Vom Spendenlauf der 97-Jährigen sind viele begeistert

Am Ende hat sie fast 60.000 Euro gesammelt und sichert so mehr als 3.200 Kindern in Malawi das Schul-Essen und damit auch die Bindung an Bildungsangebote für ein ganzes Jahr. Das ist weit mehr als das Dreißigfache von dem, was sich die Seniorin eigentlich vorgenommen hatte. Aber mit ihrem Einsatz für dieses Projekt des schottischen Wohltätigkeitsvereins "Mary’s Meals" hat Marietheres Wübken die Menschen einfach begeistert.