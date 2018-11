Vor 60 Jahren: Das Zechensterben in NRW beginnt in Minden

Die Bergleute auf "Schacht Notthorn" holten die Steinkohle aus bis zu 500 Metern Tiefe. Weil das Gebirge - wie Bergleute sagen - so hohen Druck ausübte, konnten die dortigen Stollen nicht richtig ausgearbeitet werden, erzählt Günther Lingnau, der jahrelang auf der Zeche einfuhr. "Wir mussten im Liegen arbeiten, weil die Decke der Stollen so niedrig waren. Und es war nass. Wasser tropfte ständig runter, lief Dir in den Kragen rein und unten wieder raus."

Kohleabbau wurde unwirtschaftlich

Hinzu kam, dass der Mindener Flöze nicht besonders ergiebig waren. Irgendwann rechnete sich der mühselige Steinkohleabbau per Hand nicht mehr. Viele der Kumpel fanden später in der Industrie neue Arbeit, etwa bei der Conti-Reifenfabrik in Hannover.