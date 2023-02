Wolf bei Ibbenbüren angefahren und getötet

Der Autofahrer ruft die Polizei. Die kommt und befindet ebenfalls: Das tote Tier scheint wirklich ein Wolf zu sein. Daraufhin ruft die Polizei noch einen Wolfsberater an die Unfallstelle.

Auch der Experte vom Landesumweltamt ( LANUV ) ist sich ziemlich sicher: Das ist kein Hund. Er sammelt das tote Tier an der Unfallstelle ein, um es nach Berlin bringen zu lassen. Dort findet dann die Untersuchung statt, die zweifelsfrei klären soll: Wolf oder nicht Wolf?

Verkehrsunfälle häufigste Todesursache bei Wölfen

Unfälle wie der heute Morgen bei Ibbenbüren sind gar nicht selten. Die Statistik der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf ( DBBW ) zeigt: 76 Prozent der im Monitoringjahr 20/21 getöteten Wölfe kamen im Straßenverkehr ums Leben.

Immer wieder ziehen Wölfe auch durch das Münsterland.

In Nordrhein-Westfalen sind Wölfe seit 2018 wieder heimisch. Aktuell gibt es vier Wolfsgebiete: rund um Schermbeck, in der Eifel, im Oberbergischen Land und in der Senne in Ostwestfalen. Wölfe ziehen aber auch immer wieder durch das Münsterland, auf der Suche nach einem Revier oder einem Partner.

