Die Zahl der Menschen ohne Wohnung ist 2018 um über vier Prozent gestiegen - auf 678.000. Das teilte die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe am Montag (11.11.2019) in Berlin mit. Auf einer dreitägigen Veranstaltung will der Verein auf den Mangel an bezahlbarem Wohnraum aufmerksam machen.

Angebot für Senioren ohne Wohnung

Städte versuchen, mit Unterkünften für mittellose Menschen gegenzusteuern. So etwa in Münster. Hier gibt es ein besonderes Angebot für wohnungslose Menschen im Rentenalter.

Vor allem Männer haben in den 19 Apartments des Fördervereins für Wohnhilfen in Münster eine dauerhafte Bleibe gefunden. Die Einrichtung gleicht dem betreutem Wohnen für Senioren.