Wolfsland NRW: Schäfer fühlen sich allein gelassen

Die Rückkehr des Wolfes in NRW verursacht Unruhe bei Schäfern am Niederrhein. Nach mehreren mutmaßlichen Wolfsangriffen auf Schafsherden und Wildgehege fordert der Schafzuchtverband NRW gegenüber dem WDR am Freitag (02.11.2018) mehr Unterstützung beim Schutz ihrer Tiere.

Hilfe nur in offiziellen Wolfsregionen

Zwar können sich viele Schäfer, die einen Elektrozaun anschaffen, bereits jetzt einen Großteil der Kosten erstatten lassen. Fördergeld gibt es aber nur in jenen Regionen, in denen Wölfe mindestens seit sechs Monaten heimisch geworden sind: In NRW trifft das bisher nur für rund 958 Quadratkilometer der Kreise Kleve, Wesel, Borken und Recklinghausen sowie der Städte Bottrop und Oberhausen zu.