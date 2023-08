Wölfe im Kreis Kleve: Abgeordnete schreiben Brief

Diese ermöglicht eine vereinfachte "Entnahme" von Tieren, also deren Abschuss. Die Abgeordneten aus dem Kreis Kleve zeigen sich gemeinsam mit ihren Abgeordnetenkollegen vom Nieder- und Mittelrhein besorgt über das Wolfsvorkommen in den beiden Regionen. In einem gemeinsamen Brief wiesen sie Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) auf die Problematik hin.

Schaf vor Terrasse gerissen

Immer mehr Wölfe im Kreis Kleve

Im Frühjahr sei im Kreis Wesel ein Schaf zehn Meter vor der Terrasse eines Wohnhauses gerissen worden. Die Bevölkerung sei verängstigt, da die Wölfe immer näher an die Menschen herankämen. Außerdem seien die Weidetierhalter nach Rissen verzweifelt, da Schutzmaßnahmen oft nicht griffen.

Mehr Akzeptanz für den Wolf

Die Abgeordneten baten den Minister, sich bei der vorgesehenen Überarbeitung der NRW -Wolfsverordnung auch an dem in Bayern beschlossenen Erlass zu orientieren. Das sei für einen Fortbestand der Weidetierhaltung in NRW unerlässlich und würde auch in der Bevölkerung die Bereitschaft erhöhen, die Rückkehr des Wolfes zu akzeptieren.

Mehrere Tiere gerissen

Unter den Wolfsattacken in diesem Jahr waren mehrere im Wolfsgebiet Schermbeck am Niederrhein, bei denen gleich mehrere Tiere getötet wurden. In Dinslaken wurden etwa im Februar dieses Jahres 14 Schafe und eine Ziege gerissen. Mehrere Tiere wurden darüber hinaus verletzt.