Mehr Plätze an der frischen Luft: Wirte in Münster erweitern Außenflächen

Viele Gastronomiebetriebe in Münster erweitern gerade ihre Außenflächen. Wegen der Corona-Abstandsregeln musste das Platzangebot in den Gebäuden reduziert werden, wodurch den Gastwirten wichtige Umsätze verloren gehen. In Münster sind bisher 45 solcher Anträge auf eine Ausweitung der Außengastronomie bei der Stadt eingegangen, wie ein Sprecher mitteilt. 40 seien davon erlaubt worden. Die großzügige Genehmigung beschert den Wirten in Münster eine Zusatzfläche von insgesamt 650 Quadratmetern.