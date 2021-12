Skifahren in der Wintersportarena Sauerland: 39 Lifte geöffnet

2G im gesamten Skigebiet

Wer zwischen den Jahren auf die Piste will, braucht einen 2G-Nachweis. Kinder bis einschließlich 15 Jahren sind hier ausgenommen, außer in den Weihnachtsferien in NRW. Da brauchen 6- bis 15-Jährige einen negativen Testnachweis, der nicht älter als 24 Stunden sein darf.

Die 2G-Regel gilt im gesamten Skigebiet, also auch in der Gastronomie und in den Verleihen. Außerdem gibt es eine Maskenpflicht im Lift und in allen Wartesituationen.

Schlechte Wetteraussichten zum Jahreswechsel

Zum Ende des Jahres verschlechtern sich die Wetterbedingungen zum Skifahren wieder. Die Temperaturen steigen deutlich an – teilweise auf bis zu 11°C. Dazu kommen zunächst Regen und Sturmböen. Trotzdem können die meisten Lifte weiterlaufen.

Die Pisten sind gut vorbereitet und Skiliftbetreiber Meinolf Pape betont, dass die modernen Pisten auch milde Temperaturen ganz gut vertragen können. Rund 30 Ski- und Rodellifte sollen zum Jahreswechsel geöffnet bleiben. Gute Nachrichten also für alle Wintersportfreunde.

Stand: 28.12.2021, 14:42